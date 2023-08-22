الأهلي يعلن قميصه الجديد بمشاركة نويل روبنسون |شاهد

أعلن النادي الأهلي، صباح اليوم، الثلاثاء، عن قميصه الجديد، والذي سيشارك به خلال منافسات الموسم المقبل 2023-2024.

الأهلي يعلن قميصه الجديد بمشاركة نويل روبنسون

وكشف الأهلي الستار عن القميص الجديد، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي والذي ظهر من خلاله نجوم الفريق وعلى رأسهم علي معلول وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

قميص الأهلي 2023

كما ظهر البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون مع نجوم الأهلي في الإعلان عن القميص الجديد.

وعلق الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر على الفيديو:"امبارح، النهاردة، وإلى الأبد، إليكم قميص الأهلي في الموسم الجديد".