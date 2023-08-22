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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم عن خطوة مهمة تهدف إلى تحسين وصيانة البنية التحتية الكهربائية في مدينة الغردقة، حيث تقرر فصل التيار الكهربائي عن ثلاث مناطق رئيسية لمدة خمس ساعات تمهيدًا لأعمال الصيانة الضرورية للمحولات الكهربائية.

وأكد مركز عمليات المحافظة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المناطق التالية: "مبنى المشروعات – مبارك 2 – ناجى خليل"، وذلك ابتداءً من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين وصيانة البنية التحتية الكهربائية وضمان توفير خدمة مستدامة وآمنة للمواطنين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الأعمال الصيانة في تحسين أداء المحولات الكهربائية وضمان استمرارية توفير التيار الكهربائي بشكل موثوق به.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية في المدينة وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.

وشدد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر على أن هذا الإجراء هو جزء من الخطة الاستباقية للصيانة وتحسين البنية التحتية الكهربائية، بهدف تقديم خدمة مستدامة وموثوقة للمواطنين، مطمئنا المواطنين بأن الجهات المعنية تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار توفير الكهرباء في المنطقة.

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