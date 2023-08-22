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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وداعا لتخفيف الأحمال.. انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في هذا الموعد

انتهاء أزمة انقطاع
انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء قريبا

تعتبر أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال واحدة من المشاكل التي عانى منها قطاع كبير من المصريين خلال الفترة الماضية، إذ أن قرار الدولة المصرية بتخفيف الأحمال في الكهرباء جاء بشكل مفاجئ لقطاع كبير من المصريين فضلا عن الموجة الحارة التي كانت تشهدها مصر الأمر الذي جعل البعض يشعر بالاستياء من تكرار انقطاع الكهرباء بشكل يومي. 

 

وداعا تخفيف الأحمال.. انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء 

وفي الأسابيع الأخيرة، قامت الدولة المصرية بضبط الأمر بشكل أكثر مرونة وأكثر نظاما من خلال انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط، مع وجود جدول بمواعيد تخفيف الأحمال في كل مكان، الأمر الذي جعل فكرة تخفيف الأحمال أكثر قبولا لدى المواطنين، الذين أصبحوا جاهزين لهذا الأمر بشكل يومي في الفترة الأخيرة. 

 

وفي هذا السياق، زفت وزارة الكهرباء نبأ سار للمواطنين فيما يتعلق بقصة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، حيث تحدث أحد المصادر من داخل وزارة الكهرباء حول أن تخفيف الأحمال سينتهي قريبا جدا خلال الأيام المقبلة. 

 

ورصدت قناة العربية، تقريرًا خاصة عن قضية تخفيف الأحمال، إذ تحدث التقرير عن أن أزمة انقطاع الكهرباء سيتم حلها خلال أيام قليلة وتنتهي بشكل تام، وذلك حسب إعلان مصادر داخل وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية، والذي أعلن أنه حاليا يتم تخفيف وتيرة انقطاع الكهرباء بصورة تدريجية، وهذا أمر لاحظه المواطنون خلال الأيام الماضية. 

 

وأضاف التقرير، أنه بحسب تصريحات المصدر فإنه مع بداية شهر سبتمبر المقبل ستنتهي أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي، أي بعد أقل من 10 أيام تقريبا، خاصة مع تحسن الأحوال الجوية واقتراب فصل الصيف من نهايته، كما أكد المصدر خلال تصريحاته أن عملية تخفيف الأحمال بدأت بمعدل تخفيف وصل لـ 3 ألاف ميجا وات، ثم 2500 ميجا وات، ثم حاليا 1500 ميجا وات، ويتم مراعاة المساواة بين كل المحافظات على مستوى الجمهورية في جدول تخفيف الأحمال لمدة ساعة فقط على مدار اليوم. 

 

وتأتي تلك القرارات تنفيذَا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الحالية، في ضوء رغبة مصر القوية في ترشيد استهلاك الكهرباء بحسب ما أعلنت الحكومة خلال الأشهر الماضية. 

https://youtube.com/shorts/DAvZYj5ZXK8?si=sGcAmaH8LuS0XZ2f

انقطاع الكهرباء تخفيف الأحمال الموجة الحارة وزارة الكهرباء أزمة انقطاع الكهرباء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

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