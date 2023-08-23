حقيقة قراءة سورة الواقعة لها مفعول السحر في جلب الرزق

ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول “هل قراءة سورة الواقعة يجلب الرزق أم أن الأرزاق مكتوبة”.

أكد الشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء لمصرية خلال رده على سؤال “هل قراءة سورة الواقعة يجلب الرزق أم أن الأرزاق مكتوبة ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك ان سورة الواقعة لها فضل كبير في سعة الرزق وأن من داوم على قرائتها يوميا قبل النوم لم يصبه فقر قط .

وأضاف «شلبى»أن الأقدار مكتوبة عند الله ولكن هناك أسباب قد تغير الأقدار منها صلة الرحم دق تطيل العمر ، الدعاء يغير الأقدار ،سورة الواقعة تزيد الرزق ، فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب والله يفعل ما يشاء .

فضل قراءة سورة الواقعة بعد صلاة المغرب

ورد فيها أن العلماء ذكروا حديثا ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضل سورة الواقعة، وأن بقراءتها كل ليلة تحمي صاحبها من الفقر، لكن العلماء متفقون على ضعف ذلك الحديث، فلم يصح من أي طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت يذكر العلماء جواز أداء العبادات التي وردت فيها أحاديث ضعيفة، فلا يدخل ذلك من باب البدع كما قيل، دون الاعتقاد بأن ذلك مستحب أو واجب طالما لم يرد في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو فعله.

ورد فيها أن سورة الواقعة سورة الواقعة سورة مكية، ذكرت آياتها أربع حقائق، وهي: وصف أحداث يوم القيامة. تحديد مصير كل فريق من البشر. ذكر أربع أدلة تؤكد وقوع يوم البعث. ذكر مشاهد الاحتضار. ويذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون)، وذلك لكثرة ما ورد فيها من ذكر لعذاب الآخرة، ووصف للجنة في تلك السور، ومن بينها سورة الواقعة.

كما ورد في فضل سورة الواقعة عدد من الأحاديث الضعيفة التي تثبت أن قراءتها كل ليلة تمنع الفقر، وتجلب الرزق، فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة؛ لم تصبه فاقة أبدا»، وهذا الحديث سنده ضعيف، وأجمع على ضعفه العديد من كبار المحدثين، إلا أن تلاوة سورة الواقعة وغيرها من سور القرآن الكريم يعد من الأعمال الفاضلة، ولا حرج على المسلم إن قام بأداء فضائل الأعمال، حتى لو لم يرد في فضلها إلا أحاديث ضعيفة، وقيل أيضا أن ابن مسعود كان يأمر بناته بقراءتها في كل ليلة.

أسرار سورة الواقعة في قضاء الحاجة

هناك العديد من الأسرار الخاصة بسورة الواقعة، التي أطلق عليها سورة “الغنى” لما ورد عن فضلها في قضاء الحاجة بسرعة، فضل سورة الواقعة قبل النوم ،وهناك عدد من الأحاديث الضعيفة التي تقول أن قراءة سورة الواقعة كل ليلة تمنع الفقر، وتجلب الرزق.

حيث روى ابن مسعود رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَن قرأَ سورةَ الواقِعَةِ في كلِّ ليلةٍ؛ لم تُصِبهُ فاقةٌ أبدًا»، ويجب التنويه على أن هذا الحديث سنده ضعيف.

قراءة سورة الواقعة يومياً تيسر كل عسير. قراءة سورة الواقعة يومياً سبع مرات تفتح أبواب الخير.

المحافظة على قراءة سورة الواقعة يومياً وقبل النوم تقضي حوائج المسلم جميعها مثل الزواج والرزق والعمل وغيرها من الأمور.

قراءة سورة الواقعة كل ليلة تقي من الإصابة بالفقر وضيق الحال والعسر في الحياة.

من أراد أن يعجل الله له في الزواج أو أي أمر يريده يتوضأ ويصلي صلاة العشاء والسنة ومن ثم يقرأ سورة الواقعة سبع مرات.

بعد الانتهاء من القراءة يقوم المؤمن بالاستغفار كثيراً.