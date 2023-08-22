الوطنية للإعلام: تكليف القطاع الاقتصادى بإعداد الدراسة المالية اللازمة لتمويل تنفيذ الترقيات

فى اجتماع اليوم ناقش مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين ملف ترقيه العـاملين المستحقين الترقي بالهيئة ، حيث قرر مجلس الهيئة تكليف القطاع الاقتصادي بإعداد الدراسة المالية اللازمة لتمويل تنفيذ الترقيات ، ويأتي ذلك فى إطار حرص الوطنية للإعلام على تحفيز العاملين بها ورفع روحهم المعنوية وحفاظا على استقرارهم الوظيفي .

وكانت هناك توجيهات مستمرة من رئيس الهيئه الوطنيه للإعلام للجهات والإدارات المعنية بالهيئة بمتابعة الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر وبذل كافه الجهود لتنفيـذ ترقيات الزملاء بالوطنية للإعلام.