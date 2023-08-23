أمريكا تعلق على شن هجمات بالطائرات المسيرة داخل روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن من شن هجمات بالطائرات المسيرة داخل روسيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تشجع أو تسمح بشن هجمات داخل روسيا، وذلك بعد أن أعلنت السلطات الروسية أنها أسقطت طائرات بدون طيار حاولت مهاجمة موسكو في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر كيف تختار الدفاع عن نفسها من الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير من العام الماضي، مضيفًا أن روسيا يمكن أن تنهي الحرب في أي وقت بالانسحاب من أوكرانيا.

وكانت السلطات الروسية أعلنت اليوم الأربعاء، إسقاط 3 طائرات بدون طيار، خلال هجوم أوكراني على العاصمة موسكو.

وتفصيليًا، قال عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر قناته على "تيليجرام"، إنه تم إسقاط طائرة مسيّرة في منطقة موجايسك بمقاطعة موسكو.

وأضاف سوبيانين: "أصابت المسيّرة الثانية مبنى قيد الإنشاء في المدينة.. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث.. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات".

وعقب ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة بدون طيار ثالثة حاولت مهاجمة العاصمة موسكو.

وبحسب المعلومات الأولية لم تقع أية أضرار أو إصابات.

من جانبها، أعلنت خدمات الطيران الروسية، فرض قيود مؤقتة على استقبال ومغادرة الطائرات في مطارات العاصمة موسكو، وذلك من أجل توفير تدابير أمنية إضافية.