إزالة إنشاءات مخالفة بتقسيم المركز السياحي الشمالي بمدينة القصير

قام اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لظاهرة البناء المخالف، حيث أصدر توجيهات للإدارة الهندسية ولجنة المتابعة والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية للقيام بإزالة إنشاءات مخالفة تم إقامتها على أرض ملك الدولة بتقسيم المركز السياحي الشمالي بمدينة القصير.

وتمثلت الإنشاءات المخالفة في شدات خشبية تغطي مساحة تقريبية قدرها 600 متر مربع، والتي تم إقامتها دون ترخيص رسمي من الجهات المعنية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود الوحدة المحلية لمنع واجهة البناء غير القانوني والمخالف.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على أهمية الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المحلية المتعلقة ببناء المنشآت والإنشاءات، وذلك لضمان الحفاظ على المظهر الجمالي والتنمية المستدامة للمنطقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام السلطات المحلية بمحافظة البحر الأحمر بمواجهة التجاوزات والمخالفات البنائية، وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة العمرانية بالمنطقة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الجهود المشددة إلى تطوير البنية التحتية للمدن والمناطق السياحية في محافظة البحر الأحمر، وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز وجهات السياحة في مصر والعالم.