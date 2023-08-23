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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التيار الإصلاحي الحر يثمن حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

التيار الإصلاحي الحر
التيار الإصلاحي الحر

ثمن التيار الإصلاحي الحر ما ورد بالبيان الصادر عن وزارة العدل، والذي أعلن فيه عن حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمعروفة باسم القضية 173.

وأشاد التيار بما تضمنه البيان من الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85، مطالبا بسرعة الانتهاء من جميع التحقيقات المتبقية.

وشدد التيار على أن هذه الخطوة تمثل تعزيزا لحقوق الإنسان، وتخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع، المدني خاصة في ظل وجود قانون جديد للعمل المدني في مصر.

 

وأهاب التيار بجميع منظمات المجتمع المدني أن تكون على مستوى التحديات التي تواجهها مصر، وأن تعمل يدا بيد مع القطاع الحكومي والخاص لبناء الجمهورية الجديدة. 

التيار الاصلاحي الحر المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني حقوق الإنسان الجمهورية الجديدة

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