مواجهات مثيرة في ربع نهائي البطولة العربية لليد بمشاركة الزمالك والبنك الأهلي

تشهد البطولة العربية لأندية كرة اليد، مواجهات مثيرة، اليوم الأربعاء، بمشاركة فريق الزمالك، والبنك الأهلي، ممثلا مصر بالبطولة المقامة في مدينة القطيف السعودية، خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي، مساء اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

البنك الأهلي مع العربي الكويتي في تمام الثانية عشرة ظهرا.

الهدى السعودي مع الكويت الكويتي في تمام الثانية والنصف ظهرا.

مضر السعودي مع وفاق عين التوتة الجزائري في تمام الخامسة عصرا.

الزمالك المصري مع الحشد العراقي في تمام السابعة والنصف مساء.

وستقام جميع المباريات على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وتبحث فرق البطولة العربية عن حصد اللقب، وحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب"، التي تستضيفها السعودية في نوفمبر المقبل.

وكانت أسفرت الجولة الأخيرة من دور المجموعات عن اكتساح الزمالك لنظيره الشعلة اليمني بنتيجة 51-14، كما انتصر عين التوتة الجزائري في مفاجأة على نظيره العربي الكويتي بنتيجة 27-25.

وفاز البنك الأهلي المصري على نظيره الجزيرة الإماراتي بنتيجة 30-25، وأخيرا فاز الكويت الكويتي على نظيره الحشد العراقي بنتيجة 43-26.