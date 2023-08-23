رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة الترشيح لمنصب عميد معهد الكبد القومي

انعقدت اليوم اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور صقر أحمد صقر رئيس جامعة المنوفية الأسبق، الدكتور هشام أبوالعنين نائب رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد عبدالوهاب الأستاذ بجامعة المنصورة، الدكتور إمام عبداللطيف واكد أستاذ متفرغ بقسم الكبد والجهاز الهضمي وعميد المعهد الأسبق.

وتقدم لشغل منصب عميد معهد الكبد القومي كل من: الدكتور محمد عقل رئيس قسم طب الكبد والجهاز الهضمي، الدكتور أسامة حجازي أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية والمدير التنفيذي لمستشفي معهد الكبد، الدكتور محمد شوقي رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بمعهد الكبد القومي، الدكتور أشرف عبدالرؤوف أستاذ الكيمياء الحيوية والمشخصات الجزيئية، الدكتور طه عيد يس أستاذ الجراحة بالمعهد.