عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حقيقية أم فبركة| أول صورة لـ محمد صلاح بقميص اتحاد جدة.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد صلاح بقميص اتحاد جدة السعودي.. الأمر بات جديًا والقصة دخلت في حيز التأكيد بعدما ظهرت أول صورة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بقميص اتحاد جدة السعودي.

الصورة لا يمكن وضعها في خانة الشك أو التكهنات، نظرًا لأن ناشر الصورة هو الرجل الاتحاداوي الموثوق وعضو مجلس إدارة اتحاد جدة السابق أحمد القطب.

صورة محمد صلاح بقميص اتحاد جدة 

أحمد القطب صاحب الشعبية الكبيرة بين جماهير اتحاد جدة، نشر صورة محمد صلاح لاعب ليفربول مرتديًا قميص اتحاد جدة بألوانه الصفراء والسوداء المميزة.

ولم يعلق القطب على الصورة بل ترك الجماهير تتوقع وتحتفل في التعليقات بالصفقة المنتظرة.

في نفس الوقت تحدثت صحيفة الكأس السعودية عن أن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي يقترب من إنهاء تفاصيل انتقال محمد صلاح من ليفربول إلى اتحاد جدة.

ماذا حدث في مقابلة لندن ؟

وحسبما نقلت صحيفة عكاظ السعودية، تواجد رئيس اتحاد جدة منذ يومين في العاصمة البريطانية لندن، لأخذ توقيع مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول، لضمه إلى صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن الاتحاد يبذل جهودًا قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، بعد تحصلهم على موافقة “مو” على العرض المقدم ماليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام الصفقة، إضافة لخيارات مطروحة في قلب الدفاع أبرزهم جابرييل ماجالهايس مدافع أرسنال.

راتب خيالي لمحمد صلاح في اليوم والساعة 

إدارة اتحاد جدة عرضت على محمد صلاح ما يفوق 738 مليون ريال، ما يعادل 180 مليون يورو كراتب لمدة موسمين.

وستحصل إدارة ليفربول على 70 مليون يورو حال إتمام الصفقة، وذلك مقابل المدة المتبقية في عقد صلاح مع ليفربول.

وبحساب راتب محمد صلاح الذي قد يتقاضاه حال الموافقة على اتمام الصفقة، فإن الدولي المصري سيحصل شهريًا على 7 مليون و500 ألف يورو، وأسبوعيًا على مليون و 875 ألف يورو، وهو ما يعادل بالجنيه المصري مبلغ وقدره  63 مليون جنيه تقريبًا كل أسبوع.

وبذلك سيكون راتب محمد صلاح في اليوم الواحد   9 ملايين جنيه مصري، وفي الساعة الواحدة 375 ألف جنيه تقريبًا.

 

محمد صلاح اتحاد جدة ليفربول اتحاد جدة السعودي صورة محمد صلاح بقميص اتحاد جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

كانت متجهة إلى مصر.. أوكرانيا تعلن تدمير 13 ألف طن من الحبوب|تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

خلال ساعات.. أحمد حسن يزف بشرى داخل نادي الزمالك

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

موضوعات متعلقة

صدمة اتحاد جدة وتحدي مانشستر سيتي.. مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023| جدول المباريات

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

بالجنيه المصري| راتب محمد صلاح في اليوم والساعة حال انتقاله للدوري السعودي..رقم لا يُصدق

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يزور مركز إرسال أبوزعبل

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الثانوية الفنية

لو هتشتري ذهب.. شوف الجرام وصل لكام| عيار 21 مفاجأة

أخبار الفن.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع.. عمرو مصطفى يثير الجدل: أنا صوت مصر.. سر بكاء هيا الشعيبي بسبب حملها الخامس

ننشر تفاصيل مشروع التقويم من أجل التعلم قبل إطلاقه بالعام الدراسي الجديد

روشتة الحماية من الكيانات الوهمية| نصائح لطلاب المرحلة الثالثة قبل كتابة الرغبات.. كيف تتأكد من شهادات المعاهد والكليات قبل التحاقك بها؟

رئيس حزب الوفد يكشف موعد طرح برنامجه في الانتخابات الرئاسية القادمة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ