حقيقية أم فبركة| أول صورة لـ محمد صلاح بقميص اتحاد جدة.. شاهد

محمد صلاح بقميص اتحاد جدة السعودي.. الأمر بات جديًا والقصة دخلت في حيز التأكيد بعدما ظهرت أول صورة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بقميص اتحاد جدة السعودي.

الصورة لا يمكن وضعها في خانة الشك أو التكهنات، نظرًا لأن ناشر الصورة هو الرجل الاتحاداوي الموثوق وعضو مجلس إدارة اتحاد جدة السابق أحمد القطب.

صورة محمد صلاح بقميص اتحاد جدة

أحمد القطب صاحب الشعبية الكبيرة بين جماهير اتحاد جدة، نشر صورة محمد صلاح لاعب ليفربول مرتديًا قميص اتحاد جدة بألوانه الصفراء والسوداء المميزة.

ولم يعلق القطب على الصورة بل ترك الجماهير تتوقع وتحتفل في التعليقات بالصفقة المنتظرة.

في نفس الوقت تحدثت صحيفة الكأس السعودية عن أن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي يقترب من إنهاء تفاصيل انتقال محمد صلاح من ليفربول إلى اتحاد جدة.

ماذا حدث في مقابلة لندن ؟

وحسبما نقلت صحيفة عكاظ السعودية، تواجد رئيس اتحاد جدة منذ يومين في العاصمة البريطانية لندن، لأخذ توقيع مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول، لضمه إلى صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن الاتحاد يبذل جهودًا قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، بعد تحصلهم على موافقة “مو” على العرض المقدم ماليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام الصفقة، إضافة لخيارات مطروحة في قلب الدفاع أبرزهم جابرييل ماجالهايس مدافع أرسنال.

راتب خيالي لمحمد صلاح في اليوم والساعة

إدارة اتحاد جدة عرضت على محمد صلاح ما يفوق 738 مليون ريال، ما يعادل 180 مليون يورو كراتب لمدة موسمين.

وستحصل إدارة ليفربول على 70 مليون يورو حال إتمام الصفقة، وذلك مقابل المدة المتبقية في عقد صلاح مع ليفربول.

وبحساب راتب محمد صلاح الذي قد يتقاضاه حال الموافقة على اتمام الصفقة، فإن الدولي المصري سيحصل شهريًا على 7 مليون و500 ألف يورو، وأسبوعيًا على مليون و 875 ألف يورو، وهو ما يعادل بالجنيه المصري مبلغ وقدره 63 مليون جنيه تقريبًا كل أسبوع.

وبذلك سيكون راتب محمد صلاح في اليوم الواحد 9 ملايين جنيه مصري، وفي الساعة الواحدة 375 ألف جنيه تقريبًا.