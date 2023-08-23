.اشتريه فورا..أحدث موبايل من شاومي عليه عرض بـ 6000 جنيه فقط

شاومي ريدمي 12 5G يحقق نجاحًا في قطاع الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة. الآن ، أصبح الهاتف متاحًا بسعر 199 دولارًا (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري ) على موقع Giztop الأجنبي.

عند الاطلاع على مواصفاته ، يتميز Redmi 12 5G بشاشة LCD FHD + بقياس 6.79 بوصة ، مما يضمن صورًا واضحة. يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 ، مما يضمن أداءً سلسًا ، مدعومًا بخيارات ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x بسعة 6GB / 8GB وسعة تخزين تتراوح من 128GB إلى 256GB نوع UFS2.2.

بالنسبة لعشاق التصوير الفوتوغرافي ، تضمن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل التقاطات عالية الجودة ، بينما تعد الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل مثالية لتلك selfies ومقاطع الفيديو الاجتماعية.

لضمان بقائك نشطًا طوال اليوم ، يحتوي Redmi 12 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع ميزة الشحن السريع بقوة 18 وات. يعمل بواجهة المستخدم MIUI 14 على أحدث نظام Android 13 OS ، فأنت على موعد مع واجهة مستخدم حديثة وسهلة الاستخدام.

لا تفوت هذه الصفقة الرائعة على Redmi 12 5G بسعر 199 دولارًا فقط على Giztop.