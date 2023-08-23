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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتريه فورا..أحدث موبايل من شاومي عليه عرض بـ 6000 جنيه فقط

.اشتريه فورا..أحدث
.اشتريه فورا..أحدث موبايل من شاومي عليه عرض بـ 6000 جنيه فقط

شاومي ريدمي 12 5G يحقق نجاحًا في قطاع الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة. الآن ، أصبح الهاتف متاحًا بسعر 199 دولارًا (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري ) على موقع Giztop الأجنبي.

عند الاطلاع على مواصفاته ، يتميز Redmi 12 5G بشاشة LCD FHD + بقياس 6.79 بوصة ، مما يضمن صورًا واضحة. يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 ، مما يضمن أداءً سلسًا ، مدعومًا بخيارات ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x بسعة 6GB / 8GB  وسعة تخزين تتراوح من 128GB إلى 256GB نوع UFS2.2.

بالنسبة لعشاق التصوير الفوتوغرافي ، تضمن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل التقاطات عالية الجودة ، بينما تعد الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل مثالية لتلك selfies ومقاطع الفيديو الاجتماعية.

لضمان بقائك نشطًا طوال اليوم ، يحتوي Redmi 12 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع ميزة الشحن السريع بقوة 18 وات. يعمل بواجهة المستخدم MIUI 14 على أحدث نظام Android 13 OS ، فأنت على موعد مع واجهة مستخدم حديثة وسهلة الاستخدام.

لا تفوت هذه الصفقة الرائعة على Redmi 12 5G بسعر 199 دولارًا فقط على Giztop.

شاومي Redmi Giztop Redmi 12 5G Redmi 12

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