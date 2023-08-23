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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ريناس فاضل يكشف أفضل طريقة لتثبيت المكياج في فصل الصيف

صدى البلد

تعاني العديد من النساء من عدم ثبات المكياج على وجههن مع ارتفاع درجات حرارة المناخ والتعرق، وهو ما يتسبب في ظهورهن بمظهر غير لائق تماما، ولكن بالتأكيد مع التطور الهائل في مجال التجميل أصبحت هناك حلول كثيرة لتفادي هذه المشاكل. 


وأوضح خبير التجميل ريناس فاضل  أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على ثبات المكياج ومنع المظهر السلبي للنساء في حالة عدم ثباته بسبب تعرق الوجه وارتفاع درجات الحرارة . 

 


وكشف خبير التجميل ريناس فاضل أنه من الضروري تحضير البشرة قبل وضع المكياج وذلك باستخدام غسول للوجه وبعده وضع كريم مرطب بما يناسب نوع البشرة وبعده بدقائق يتم وضع كريم واقي للشمس في حالة الخروج وقت ذروة الشمس لحماية البشرة من اضرارها وبعدها يتم وضع (برايمر) على أن يكون خالي تماما من الزيوت ويفضل أن يكون من النوع المطفي (المط) الغير لامع. 


واستطرد خبير التجميل روي حديثه قائلا أنه من الأفضل استخدام مثبت مكياج سبراي يتم رشه على الوجه قبل وضع كريم الأساس لضمان ثبات المكياج لفترات أطول ثم يتم وضع كريم الأساس أو البرايمر  والذي يكون تركيبه الأكثر يعتمد على المياة أكثر من الزيت لافتا ان هذا النوع يتناسب نع جميع انواع البشرة ويحافظ على تنفس المسامات ويتم توزيع كريم الأساس بطريقة الضغط بإستخدام (البلندر) وبعد ذلك يتك وضع الكونسيلر بعد ٣ دقائق حتى تكون البشرة امتصت كريم الأساس.  


وأكد خبير التجميل ريناس فاضل أنه من الأفضل انتظار ٣ دقائق بين كل خطوة والخطوة التي تليها، وبعد ذلك يتم وضع بودرة حرة غير مضغوطه مع التخلص من بواقي البودرة بالفرشاة  خاصة في منطقة الذقن والجنين والأنف وبعد ذلك يتم وضع أحمر الخدود أو البلاشر.


أما عن تثبيت ظلال العيون والماسكرا فاوضح روي انه مع ارتفاع درجات الحرارة يتم استخدام ظلال العيون مط غير لامع والضمان ثباته لمدة اول يتم وضع مثبت مكياج على الفرشاة التي نستخدمها لتطبيق ظلال العيون .

انواع البشرة ثبات المكياج جميع أنواع البشرة خبير التجميل كريم مرطب وضع المكياج

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