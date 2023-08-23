الإنتاج الإعلامي واليونسكو ينظمان احتفالية دولية لحماية التراث السمعى والبصرى

تعتزم مدينة الانتاج الاعلامى ومكتب اليونسكو بالقاهرة تنظيم إحتفالية دولية بمناسبة اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، والذي يوافق السابع والعشرون أكتوبر من كل عام.

وتتضمن الاحتفالية تنظيم ورشة حوارية يشارك فيها خبراء من كل انحاء العالم في مجال حفظ التراث السمعي البصري، والاطلاع على الجهود المصرية عموما ومدينة الانتاج الاعلامى على وجه الخصوص فى هذا المجال.

وناقش الجانبان الإعداد لإطلاق جائزة سنوية مشتركة بين مدينة الإنتاج واليونسكو لاهم مشروعات إنقاذ التراث السمعي البصري فى مصر .

جاء ذلك خلال استقبال عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، والدكتور أيمن عبدالمحسن مدير المشروعات الثقافية بمكتب اليونسكو .

وحضر اللقاء الدكتور هاني ابوالحسن مستشار رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي، لبحث أوجه التعاون بين اليونسكو ومدينة الإنتاج الإعلامي في العديد من المجالات الثقافية.

واطلع الوفد على جهود المدينة في الحفاظ علي التراث السمعي والبصري من خلال مركز ترميم التراث بالمدينة والذي ساهم في إنقاذ المئات من الأفلام التسجيلية والروائية وعلى راسها جريدة مصر السينمائية والعديد من الافلام الروائية وحفظها للأجيال المقبلة .

وفي هذا الإطار اكد الجبالي على اهتمام الدولة المصرية الكبير بإفريقيا بإعتبارها إمتداد طبيعي للتراث والثقافة المصري، مشيراً إلي ضرورة إقامة دورات تعريفية للأفارقة في مصر للاطلاع على كافة الجهود المبذولة لحماية التراث السمعى والبصرى.

وأكدت مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة اتفاقها مع هذا الاقتراح، مشيرة إلي اهتمام المنظمة الكبير بإفريقيا وما تحمله من تراث ثقافي كبير



وتطرق اللقاء أيضاً إلي بحث عمل يوم تعريفي لمشروعات منظمة اليونسكو لطلاب الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وتوجيه الطلاب لإنتاج أعمال سينمائية قصيرة توثق مشروعات اليونسكو فى الحفاظ على التراث.

وأكد الجبالي على أهمية الزيارة في تدعيم أواصر الصداقة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المدينة واليونسكو، معرباً عن إستعداد مدينة الإنتاج الإعلامي الكامل لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات لخدمة الفعاليات والأنشطة الثقافية لمكتب اليونسكو بالقاهرة .

من جانبها أشادت نوريا سانز بالجهود التي تبذلها مدينة الإنتاج الإعلامي في المجال الثقافي، والإنجازات الكبيرة التي حققتها المدينة في هذا الشأن وخاصة فيما تقوم به من جهود لإنقاذ التراث السمعي البصري معربة عن تطلعها إلي التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين وذلك للاستفادة بما تملكه المدينة من إمكانات تقنية ومراكز علمية وخبرات بشرية على أعلي مستوي .



كان وفد اليونسكو قام بعمل جولة تفقدية بالمدينة شملت، مركز ترميم التراث السينمائي الذي يقوم بالحفاظ علي التراث الوثائقي السمعي والبصري , وحمايته من التلف والقدم وإستمعوا لشرح تفصيلي من القائمين عليه حول عمل المركز.

كما توجه الوفد إلي مناطق التصوير المفتوحة بالمدينة وشاهدوا عمليات تجهيز الديكورات اللازمة بمواقع التصوير بالاحياء المختلفة استعدادا لاستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات في الفترة القادمة حيث زاروا أحياء لندن و اسطنبول والإسكندرية.