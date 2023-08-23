الوداد المغربي يخطط لضم مهاجم الأهلي السابق بعد فسخ تعاقده مع الفريق

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن عرض الوداد المغربي لضم والتر بواليا بعد فسخ تعاقده.



وكتب “حسن” من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الوداد المغربي يقدّم عرضًا للتعاقد مع والتر بواليا بعد فسخ تعاقده مع الأهلي".



وكشف تقرير صحفي عن موقف الكونغولي والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي، وإمكانية انضمامه إلى فريق الوداد البيضاوي المغربي في انتقالات السوق الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية، أن والتر بواليا، وصل إلى المغرب، خلال الساعات الماضية، من أجل إجراء محادثات مع إدارة الوداد الرياضي المغربي، للوصول إلى اتفاق والتوقيع على العقود والانضمام لصفوفهم.