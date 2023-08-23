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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بيبص لمراتي .. العجوز ضَرَب مدير الصيدلية بالرصاص في ميدان لبنان

صدى البلد

خرج موظف الثروة المعدنية البالغ الستين من عمره من منزله بمنطقة ميت عقبة متجها إلى ميدان لبنان منتظرا هدفا معينا في أحد الأركان حتى وقع نظره على مدير صيدلية يخرج من عمله فتتبعه بخطوات حذرة حتى وقف الأخير للحظات فاخترقت رأسه رصاصة أطلقها الستيني من سلاحه واختفى فجأة من الشارع. 

جريمة في ميدان لبنان 

دوي اطلاق نار وجثة هامدة وسط الميدان الشهير وصل بسرعة البرق إلى مباحث قسم شرطة العجوزة فانتقلت قوة امنية ترأسها المقدم حسام العباسي رئيس المباحث لفحص البلاغ وبيان ملابساته ليتم العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه وبحوزته متعلقاته الشخصية مصاب بطلق ناري اخترق الرأس من الخلف. 

 

مراقب مجهول

 

فحص متعلقات المجني عليه كشف عن هويته شاب يبلغ من العمر 30 عاما مقيم منطقة ميت عقبة ويعمل مدير صيدلية على بعد امتار من مسرح الجريمة بميدان لبنان، وجود هاتف واموال المجني عليه بحوزته نفى احتمالية قتل المجني عليه بدافع السرقة لتتجه أنظار ضباط المباحث لسيناريوهات أخرى. 

فريق البحث الذي شكله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث وضع خطة تضمنت عدة بنود لحل لغز الجريمة كان أهمها فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة وفحص علاقات المجني عليه لبيان وجود خلافات له مع اخرين من عدمه الا ان فحص كاميرات المراقبة اسفر عن رصد خروجه من محل عمله بالصيدلية وظهر في الكاميرا عجوز يسير خلفه وما اثار الشكوك به تلفته حول عدة مرات وتحفظه حتى لا يراه المجني عليه. 

 

هروب من ميدان لبنان لـ أوسيم 

فريق البحث الذي ترأسه العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بدأ البحث عن هوية ذلك الشخص لتفجر التحريات مفاجأة حيث تبين انه جار المجني عليه يقطن في ذات المنطقة ما زاد من الشكوك حوله ليتحول إلى مشتبه به رئيسي في الجريمة.. اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية وجه بارسال مأمورية بحثا عن المشتبه به الا ان تغيبه واختفائه من منزله في وقت معاصر لوقوع الجريمة أشار اليه باصابع الاتهام فخرجت عدة مأموريات بحثا عنه في في الأماكن التي يتردد عليها حتى تم القاء القبض عليه في استراحة يمتلكها في منطقة اوسيم. 

 

بيبص على مراتي بصات مش حلوة 

 

داخل ديوان قسم شرطة العجوزة بدأ ضباط المباحث في استجواب العجوز ومواجهته باتهامه بقتل المجني عليه ليعترف بكل هدوء بأنه وراء ارتكاب الجريمة واطلاق الرصاص على راس المجني عليه بسبب اعتقاده وجود علاقة بينه وبين زوجته، وقال المتهم ان المجني عليه البالغ من العمر 30 عام كان على علاقة بزوجته البالغة من العمر 50 عام، واجه ضباط المباحث المتهم بعدم منطقية روايته لفارق السن بين المجني عليه وزوجته فقال المتهم: "المجني عليه كان بيبص لمراتي بصات وحشة وجريئة" فقرر التخلص منه وتتبعه واطلق عليه الرصاص من طبنجة غير مرخصة. 

 

تم تسجيل كافة اعترافات المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

ميدان لبنان مدير صيدلية ميت عقبة بيبص لمراتي موظف الثروة المعدنية

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