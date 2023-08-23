داعية: طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها له صدقة تساوي الشهادة في سبيل الله

أكد الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، أن خدمة الزوجة زوجها وطاعتها وخدمتها له صدقة تساوي الشهادة في سبيل الله.

خدمة الزوجة زوجها تعدل الشهادة في سبيل الله

وقال أبو بكر في مقطع فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن خدمة الزوجة زوجها : إن هناك العديد من الرسائل وصلته من سيدات يشكين فيها من أزواجهن، بسبب أن الواحد منهم حين يعود إلى المنزل بعد انتهاء عمله ويجد زوجته متعبة ومرهقة من كثرة أعمال البيت، يقول لها: «هو أنتِ بتعملي ايه طوال النهار دول كلهم شوية طبيخ وغسيل وتنظيف وقعدة مع الأولاد وكلام فاضي؟".

ووجه الداعية الإسلامي، حديثه إلى الزوجات: عملك هذا حتى لو أنكره زوجك وأولادك فالمولى تبارك وتعالى لن يُضيعه، ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غافل عنك، وهناك حديث رواه ابن أبي الدنيا بسنده عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنها، يقول فيه: بينما نحن قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة وقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك: يا رسول الله رب الرجال ورب النساء الله عز وجل، وآدم أبو الرجال وأبو النساء، وحواء أم الرجال وأم النساء، وبعثك الله عز وجل للرجال وللنساء؛ فما بال الرجال إذا خرجوا في سبيل الله فقتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون، وإذا خرجوا فلهم من الأجر ما علمت، ونحن نخدمهم ونحبس أنفسنا عليهم فماذا لنا من الأجر؟

فقال لها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أقرئي النساء مني السلام، وقولي لهن: إن طاعة الزوج تعدل ما هنالك وقليل منكن تفعل.

وشدد الداعية بالأوقاف، في بيان فضل خدمة الزوجة زوجها وطاعتها، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول للنساء في هذا الحديث: أنكِ حين تطيعين زوجك وتصنعين له لقمته، وتغسلين له ملابسه، وتتقين الله فيه، وتحفظين باله وعرضه؛ كل هذا منكِ صدقة وإحسان عليه.. كل هذا يعدل خروج الرجل في الجهاد في سبيل الله، ويعدل أن الرجل يموت شهيدا في سبيل الله أو يرجع منصورًا؛ فكل هذا وأنتِ جالسة في بيتك تحصلين الأجر والثواب من الله عز وجل.

وتابع أبو بكر: «يبقى أنتِ مش مستنيه من الزوج ولا من أولادك كلمة شكرا.. إنما الأجر محفوظ لكِ عند الله، وغاية الأمر أنكِ تخلصي للمولى عز وجل، وتحتسبي العمل عنده سبحانه وتعالى، وتتقي الله في نفسك وفي بيتك وفي أولادك».

واختتم الشيخ محمد أبو بكر، حديثه عن خدمة الزوجة زوجها قائلًا: «أقول هذا الكلام من أجل هؤلاء الذين يقولون إن خدمة الزوج والأولاد ليست واجبة على الزوجة، وصحيح أن خدمة الزوج والأولاد ليست واجبة على الزوجة وأنها تفضل وإحسان من المرأة؛ لكن الأجر الذي ذكرته يجعل التفضل والإحسان يقوم مقام الواجب لنيل ما عند الله من الثواب».