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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تطلق رسميا هاتفها الشبابي المميز Realme 11x 5G.. سعر ومواصفات

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme 11x 5G

أطلقت شركة ريلمي الصينية رسميا هاتفها المميز Realme 11x 5G حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات المتميزة منها كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وبطارية كبيرة ومعالج قوي يقدم أداء سلسا. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي Realme 11x 5G يأتي بشاشة من نوع LCD قياس 6.72 بوصة بجوة عرض +Full HD وسطوع يصل إلى 650 شمعة في المتر المربع، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية. 

 

ويقدم هاتف ريلمي Realme 11x 5G كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر 1/2 بوصة وفتحة عدسة F/1.8 ، مع مستشعر عمق  بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 64 ميجابكسل. 

 

ويعمل هاتف  ريلمي Realme 11x 5G بمعالج ثماني النواة من نوع  +Dimensity 6100 من شركة ميديا تيك التايوانية، حيث يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام ، بينما تبلغ مساحة التخزين 128 جيجابايت، مع عدم وجود بطاقة للتوسعة. 

ويحتوي هاتف  ريلمي Realme 11x 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم شحن SuperVOOC بقدرة 33 وات، على الرغم من أن السرعة تتماشى في الواقع مع معيار VOOC 4.0 العادي، الذي قدمته شركة أوبومنذ عدة سنوات.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 11x 5G حوالي 180 دولارًا / 167 يورو لنسخة 6/128 جيجابايت وحوالي 195 دولارًا / 180 يورولنسخة  8/128 جيجابايت.

 

 

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