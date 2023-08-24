أسرع وأقوى هاتف رائد في العالم.. وان بلس تشوق لمفاجأة كبرى

يبدو أن شركة OnePlus وان بلس الصينية ستفجر مفاجأة كبرى لمستخدميها وعشاقها حيث تعتزم الشركة إطلاق أسرع هاتف أندرويد في العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعمل الشركة على إطلاق خلفية لـ OnePlus 11 .

وبحسب موقع GSMArena فإن وان بلس قد تطلق هاتفها القادم OnePlus 12 في نهاية العام الحالي، أو مع بداية العام الجديد 2024 ، حيث سيكون أسرع وأقوى هاتف أندرويد في العالم لعام 2024 مع ذاكرة عشوائية 24 جيجابايت رام ومعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3.

وتشير التقارير إلى أنه من المتوقع إطلاق هاتف وان بلس OnePlus 12 في يناير، أي بعد عام من إطلاق OnePlus 11. وسيحصل الهاتف على شاشة منحنية تم تصنيعها من قبل شركة صينية، والتي ستدعم تعتيم تعديل عرض النبض عالي التردد ويبدو أنها مبنية على تقنية ركيزة جديدة.

وستكون شاشة هاتف وان بلس OnePlus 12 بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية ، ودقة +QHD، مع إطار معدني متوسط بالإضافة إلى مستشعر للبصمة فائق النحافة مدمج في الشاشة.

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus 12 كاميرا رئيسية بمستشعر جديد من نوع Sony IMX9xx بدقة 50 ميجابكسل، وبجانبه كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أخرى مقربة بدقة 64 ميجابكسل بتقريب 3x، وهي الأولى من نوعها من الشركة، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus 12 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 SoC القادم من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت و24 جيجابايت رام، مع 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية UFS 4.0.

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus 12 على بطارية بسعة 5400 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، مع نظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم للسوفت وير OxygenOS 14.