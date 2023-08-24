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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

تعرض الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة”، في الساعات الأولى من صباح الغد، حيث من المقرر عرضه في تمام الساعه الثانيه عشر صباحا ، عبر منصة شاهد vip . 
 

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارم.

 

أبطال سفاح الجيزة 

العمل من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.


يوضح أحمد فهمي أن جزءاً من حكاية العمل مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقة، غير أن الشخصيات والأحداث والتفاصيل في معظمها ذات بعد درامي ولا تعكس الواقع أو شخصياته". ويتابع فهمي حول الدور الذي يلعبه في المسلسل: "أقدم شخصية جابر وهو المجرم السفاح، والقاتل المتسلسل المحرك للأحداث. ثمة ظروف معينة تعرّض لها جابر في طفولته أثّرت في نشأته النفسية وهو ما كان أحد أسباب وصوله إلى ما هو عليه، وذلك شأن معظم السفاحين والقتلة المتسلسلين". 

 

يضيف فهمي: "شدّتني الشخصية المركبة للسفاح فضلاً عن كون العمل ضخم وحُضّر له جيداً، وينوّع من حضوري في الكوميديا والتراجيديا". وختم فهمي "استغرق التحضير للمسلسل أكثر من سنتين، رغم أنه يأتي في 8 حلقات فقط، فالمشروع ضخم، وفكرته جديدة على الشارع العربي، وتطلّب ذلك من فريق العمل دراسة الجوانب النفسية والسلوكية للسفاح، وتقديم مبرّرات درامية مقنعة وبناء الشخصيات بطريقة علمية ودرامية"

سفاح الجيزة هادي الباجوري باسم سمرة منصة شاهد vip ميمي جمال

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