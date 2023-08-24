ميركاتو تاريخي.. أهلي جدة يحسم صفقة جديدة من أوروبا

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، حسم نادي أهلي جدة السعودي صفقة أوروبية جديدة خلال الصيف الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" حصرياً: جابري فيجا لاعب سيلتا فيجو إلى أهلي جدة، ها نحن ذا! تم قبول العرض من قبل سيلتا واللاعب قال نعم أيضًا".

وأضاف؛"يريد أهلي جدة الاستثمار في أفضل المواهب في العالم والآن حصلوا أيضًا على الجوهرة جابري فيجا".

وأبرم أهلي جدة العديد من الصفقات المدوية في الصيف الحالي إذا تعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والتركي ديميرال.

يذكر أن أهلي جدة استهل مشواره في الدوري السعودي هذا الموسم بانتصارين متتاليين على الحزم والخليج بنتيجة 3-1 في المباراتين.