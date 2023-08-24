صحف السعودية|أعتقال 28 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة..بريكس تدعو السعودية للانضمام للمجموعة..الصين تعلق الواردات الغذائية اليابانية

«بريكس» تستعد لدعوة السعودية للانضمام إلى المجموعة

الصين تعلق واردات الأغذية البحرية من اليابان

اعتقال 28 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة

العاصفة فرانكلين قد تقترب من قوة الإعصار

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

نشرت الصحف السعودية ،اليوم الخميس، أبرز الموضوعات العالمية والمحلية تهم المواطن العربي.

الشرق الأوسط

نشرت الشرق الأوسط عن استعداد دول الأسواق الناشئة الكبرى لدعوة المملكة العربية السعودية للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز»، اليوم (الخميس)، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

وذكر التقرير أن زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (بريكس) اتفقوا على توسيع مجموعتهم، وهو ما سيكون أول توسع منذ عام 2010.

وأضاف التقرير أن مصر تمت دعوتها للانضمام إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط.

الرياض

ونشرت صحيفة الرياض عن تعليق الصين "بصورة شاملة" واردات الاغذية البحرية من اليابان، في الوقت الذي بدأت فيه اليابان التصريف المثير للجدل لمياه الصرف الصحي المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن مكتب الجمارك الصيني قوله في بيان له، إن خطوة وقف شراء المنتجات البحرية من اليابان ستدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، مما يؤكد فعليا التحذيرات التي أطلقت هذا الأسبوع بشأن اتخاذ "الخطوات اللازمة" لحماية سلامة الأغذية والبيئة البحرية.

وتعد الصين أكبر سوق تصدير منفرد لصادرات اليابان من الأسماك والقشريات واللافقاريات المائية، حيث قامت الشركات اليابانية في العام الماضي بتصدير كميات منها إلى الصين بحوالي 72 مليار ين (496 مليون دولار).

وبدأت اليابان اليوم الخميس تصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المنكوبة في المحيط الهادئ، التي تعرضت لانصهار في عام 2011 نتيجة لزلزال وموجات مد عاتية (تسونامي)، بحسب ما أعلنته شركة تيبكو المشغلة للمحطة.

ورغم معارضة الصيادين المحليين وعلماء البيئة والحكومة الصينية، قامت شركة تيبكو بتصريف الدفعة الأولى من المياه المعالجة في المحيط الهادئ عبر نفق خاص يبلغ طوله كيلومترا واحدا.

كما نشرت الرياض عن أنباء اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 28 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 14 فلسطينياً، خلال عملية اقتحام مخيم الفوار بمدينة الخليل، تخللها مداهمة منازل فلسطينية، والاعتداء على أهالي المعتقلين، لافتاً أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين، من مدينة طولكرم، إضافة لاعتقال 10 شبان، من نابلس وجنين والقدس، بينهم أسرى محررون.

المدينة

نشرت المدينة عن إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات أمس على ارتفاع.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 184.35 نقطة ما يعادل 0.5 % عند 34473.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 48.51 نقطة ما يعادل 1.1 % عند 4436.06 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التقنية 215.16 نقطة ما يعادل 1.6 % عند 13721.03 نقطة.

وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، فيما قفز الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا مع تراجع عوائد سندات الخزانة والدولار, بينما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 1 % عند 1,945.50 دولاراً للأوقية في بورصة نيويورك.

كما نشرت المدينة عن توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره ،اليوم الخميس، بأن الطقس سيكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة اليوم



نشرت صحيفة اليوم السعودية عن تحذير المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوم الأربعاء، من أن العاصفة الاستوائية فرانكلين، التي تمر حاليًا فوق هيسبانيولا في منطقة الكاريبي، قد تقترب من قوة الإعصار فوق جنوب غرب المحيط الأطلسي بحلول يوم السبت.

وقال المركز الذي مقره ميامي، إن العاصفة محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 65 كيلومترًا في الساعة.

ومن المتوقع أن تتجه شمالًا في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن العاصفة الاستوائية فرانكلين ضربت جمهورية الدومنيكان يوم الأربعاء، وتسببت في هطول أمطار غزيرة وفيضانات أدت إلى نزوح مئات الأشخاص، وعزل العديد من المجتمعات وتركت مئات الآلاف من المنازل بدون كهرباء أو مياه صالحة للشرب.

وقال الدفاع المدني إن شخصًا واحدًا على الأقل قُتل بسبب العاصفة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه مع تحرك العاصفة شمالًا وبعيدًا عن ساحل جمهورية الدومينيكان مساء الأربعاء، ظلت التحذيرات من العواصف الاستوائية سارية على السواحل الجنوبية الشرقية والشمالية للبلاد، ورُفع التحذير عن الساحل الجنوبي لهايتي.

