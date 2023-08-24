يسري الشرقاوي: قمة بريكس تستهدف تسريع النمو والتنمية المستدامة

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إنّ قمة بريكس تستهدف تسريع النمو والتنمية المستدامة، ولكن لا يجب أن نتجنب الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم.

وأضاف الشرقاوي، خلال حواره على القناة الأولى: «هذه الفترة هامة جدا في تاريخ الاقتصاد العالمي، وهناك توجه جديد نحو خطوة أولى في رفض الهيمنة الغربية والسياسات الغربية التي أثرت على كثير من دول العالم والأسواق الناشئة، وتحديدا دول القارة الأفريقية».



وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن الأحداث الأخيرة في العالم، سواء كانت بسبب جائحة كورونا وما تبعها من مشكلات وتحديات في الحرب الروسية الأوكرانية التي نقلت نزاعا كبيرا فتح بابا للتطلع إلى عالم متعدد الأقطاب.

وشدد على أن قمة بريكس هي قمة إعادة التوازنات في العالم القادم متعدد الأقطاب، وتحديدا في الجانب الاقتصادي.

