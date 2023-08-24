الأمين العام للأمم المتحدة أمام قمة "بريكس": آلية لتخفيف الديون ومساعدة الدول النامية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ،اليومم الخميس، خلال كلمته في قمة بريكس أن المجموعة بحاجة لعالم متعدد الأقطاب ويجب أن يعكس ذلك الحقائق الاقتصادية الحالية.

وأضاف جوتيريش أنه لا يمكن تحمل عالم متفكك من حيث النظم الاقتصادية ونبحث آلية لتخفيف الديون ومساعدة الدول النامية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب الحصول على مزيد من التعهدات بشأن الوصول للحياد الصفري.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن يعكس تعدد الأقطاب الحقائق الاقتصادية الحالية.

وأضاف جوتيريش القارة الأفريقية ضحية الاستعباد وهي لا تزال تعاني من تبعات ذلك.