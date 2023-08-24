حزب الحركة الوطنية: انضمام مصر لمجموعة بريكس تطور استراتيجي لها.. وتأثيره إيجابي

أعرب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، اللواء رؤوف السيد علي، عن ترحيبه وإشادته بانضمام مصر لمجموعة "بريكس"، مؤكدًا على الفوائد الاقتصادية المتوقعة التي ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري والعلاقات الدولية.

وأشار اللواء رؤوف السيد علي في بيان صادر اليوم، إلى أهمية هذه الخطوة التي تعد تطورًا استراتيجيًا لمصر، حيث تعزز من دوريها الإقليمي والدولي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتواصل مع دول التكتل. وأضاف أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" يعكس تطلعات البلاد لتنويع العلاقات الدولية وتوسيع أفق التعاون مع دول مختلفة.

وفي سياق تصريحاته، أوضح اللواء رؤوف السيد علي أن هذا الانضمام سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز حجم الصادرات وتطوير الصناعات المحلية، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمارات والتجارة. وأكد أن هذه الفرص المتاحة ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة فرص العمل.

وأثنى اللواء رؤوف السيد علي على الخطوة الجريئة والحكيمة التي اتخذتها الحكومة المصرية بالسعي للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مؤكدًا أنها تعكس رؤية حكيمة لتعزيز مكانة مصر في العالم وتحقيق مصالحها الوطنية.

واختتم رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بأنه يتطلع إلى مستقبل واعد يتسم بالتعاون والنمو مع باقي الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وأن هذه الخطوة ستكون لها تأثير إيجابي على مستقبل مصر وتطورها الاقتصادي والاجتماعي.