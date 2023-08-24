يدعم شبكات 5G.. ريلمي تطلق أحدث هواتفها بـ5500 جنيه

أزاحت شركة ريلمي الصينية الستار عن أحدث هواتفها الذكية، والذي ينطلق إلى الأسواق تحت اسم Realme 11x، ويتميز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد Realme 11x 5G، هاتف ذكي بسعر معقول مزود بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وشحن بقوة 33 وات.

سعر ومواصفات ريلمي Realme 11x 5G

يتميز هاتف Realme 11x 5G بشاشة كبيرة بقياس 6.72 بوصة، من نوع IPS LCD، وبدقة +Full HD، وتصل درجة سطوعها القصوى إلى 650 شمعة في المتر المربع، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية.

Realme 11x 5G

وينبض بداخل هاتف ريلمي Realme 11x 5G، معالج من نوع +Dimensity 6100، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع إمكانية إضافة حتى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، بينما تبلغ مساحة التخزين 128 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

وزودت ريلمي Realme 11x 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، والكاميرا الثانوية بدقة 2 ميجابكسل للمساعدة في عمل تأثير العمق، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

Realme 11x 5G

ويحزم هاتف Realme 11x 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 4.0 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، ويتميز بقارئ لبصمات في الإطار الجانبي للجهاز مدمج مع زر التشغيل.

Realme 11x 5G

ويتوفر هاتف Realme 11x 5G، باللونين الأرجواني والسماوي، مقابل سعر يبدأ من 180 دولار (أي ما يعادل 5560 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 6 رام + 128 جيجابايت.

