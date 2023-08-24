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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: إضافة تخصصات جديدة بكلية الهندسة جامعة الفيوم

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إضافة تخصصات جديدة لمرحلة البكالوريوس في تكنولوجيا العمارة المستدامة, و الإسكان و التنمية  العمرانية ،  بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة الفيوم.

 

ونص القرار علي إلحاق اللائحة الدراسية الموحدة  لبرامج درجة البكاليريوس  في تخصصات " التخطيط العمراني ، هندسة الميكاترونيات ، هندسة وإدارة التشييد ".

و أوضحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن هذه البرامج بنظام الساعات المعتمدة ، بنظام الفصلين الدراسيين.

 

جدير بالذكر أنه أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الكليات ٢٠٢٣ عبر موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات ٢٠٢٣ ، و بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣  للمراحل الأولي و الثانية ٢٠٢٣  بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣.

 

موعد تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ 

 تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، سوف ينطلق بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي و الثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣  .

التعليم العالي التخطيط العمرانى التنمية العمرانية التنسيق الالكترونى Jobs Education

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