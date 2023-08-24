التعليم العالي: إضافة تخصصات جديدة بكلية الهندسة جامعة الفيوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إضافة تخصصات جديدة لمرحلة البكالوريوس في تكنولوجيا العمارة المستدامة, و الإسكان و التنمية العمرانية ، بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة الفيوم.

ونص القرار علي إلحاق اللائحة الدراسية الموحدة لبرامج درجة البكاليريوس في تخصصات " التخطيط العمراني ، هندسة الميكاترونيات ، هندسة وإدارة التشييد ".

و أوضحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن هذه البرامج بنظام الساعات المعتمدة ، بنظام الفصلين الدراسيين.

جدير بالذكر أنه أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الكليات ٢٠٢٣ عبر موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات ٢٠٢٣ ، و بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣ للمراحل الأولي و الثانية ٢٠٢٣ بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، سوف ينطلق بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي و الثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .