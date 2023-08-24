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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب التمريض تبحث مسألة مهمة مع وزير المالية.. ماذا دار بينهما ؟

نقيب تمريض ووزير
نقيب تمريض ووزير المالية

اجتمعت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، بالدكتور محمد معيط وزير المالية، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات الخاصة بتحسين أحوال أفراد هيئه التمريض.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن الإجتماع  تناول صرف بعض المستحقات المالية المتأخرة خاصة حوافز التمريض العاملين بمستشفيات الصحة النفسية، معلنة عن إستجابه وزير المالية، لجميع النقاط التي تم مناقشتها، موجهًا بصرف حافز الصحة النفسية بصورة منتظمة حيث إنه يصرف كل عام مالي ويحتاج لموافقة من وزيري الصحة والمالية، موجهًا بصرف الحافز دون التقيد بأى موافقات سنوية.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن الإجتماع تناول أيضًا تحسين أوضاع أعضاء هيئة التمريض من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، حيث إنه تم مضاعفة بدل المهن الطبية ومقابل النوبتجيات والسهر دون أن تشمل العاملين بهيئة الإسعاف حيث انهم غير مدرجين في قانون "14" الخاص بالمهن الطبية، معلنة عن استجابة وزير المالية، كما كلف علي السيسي مساعد الوزير للمالية بإعداد دراسة لتحسين وزيادة حوافز العاملين بهيئة الإسعاف.

وأضافت نقيب التمريض، إن تم مناقشة زيادة الحوافز الإشرافية للمشرفات ومشرفين ورئيسات للتمريض، حيث أن الزيادة الأخيرة لم تشمل حافز الاشراف، وبدوره قال وزير المالية؛ "هذا الامر يتطلب تشريعات وفي أول تعديل تشريعي خاص بقانون المهن الطبيه سيتم مراعاة الوظائف الإشرافية".

وقالت الدكتور كوثر محمود، إن الإجتماع مع وزير المالية تناول عرض حصول مديرات التمريض بمديريات الشئون الصحية بمختلف المحافظات ومديريات التمريض بالهيئات المختلفة مثل أمانة الصحة النفسية والمراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للحصول على حافظ القيادة والاشراف وليس حافز الاشراف فقط، معلنة عن استجابه الوزير لجميع المطالب التي عرضت عليه.

وبدوره أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالدور الفني الذي يقوم به أفراد هيئة التمريض خاصة في الأماكن الحرجة والمتخصصة.

حضر الإجتماع وفاء ربيع الشاذلي مدير إدارة التمريض بالمنوفية نقيب المنوفية،و ليلي رجب مدير التمريض بأمانه الصحة النفسية.

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