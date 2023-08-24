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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل المنوفية: تكليف إدارة الرعاية بالتواصل مع المناطق للوقوف على أحدث التعليمات والقوانين

لقاء اليوم
لقاء اليوم

قامت مديرية العمل بمحافظة المنوفية بتنظيم اجتماع مع مديري ومفتشي مكاتب العلاقات التابعة للمديرية ، في ضوء تفعيل توجيهات وزير العمل حسن شحاتة في لقائه الأخير مع مديري المديريات  بتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية، بهدف تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج ، مع تفعيل دور وحدات المفاوضة الجماعية بالمحافظات ،ودليل الإجراءات فيما يخص بحث الشكاوى العمالية، لضمان تطبيق القوانين في مواقع العمل والإنتاج لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية، أن اللقاء تناول مناقشة وعرض عدد من الملفات  أهمها  شرح مراحل الشكوى من بدايتها إلى نهايتها بالطريقة المثلى، وكيفية ملء النماذج بكل دقة وبصفة خاصة نموذج 7 شكاوى ، وتصميم سجل إلكتروني بالإدارة والمكاتب لمتابعة الرد على الشكاوى ، وإتخاذ اللازم قانوناً حال التقاعس في الرد على الشكاوى ، والتواصل الدائم مع إدارة الرعاية طوال اليوم وبأي وسيلة للاستفسار، وذلك بحضور عماد سعيد مدير ادارة الرعاية بالمديرية.

 

وأضاف مدير المديرية؛ للحضور ضرورة  مراعاة التطوير  المستمر وإثراء المعرفة القانونية والفنية وتبادل الخبرات، مع الالتزام التام بإخطار المديرية بالرد على الشكاوى طبقا للتعليمات والمواعيد المقررة ، وتكليف إدارة الرعاية بالتواصل المستمر بكافة السبل مع المناطق والمكاتب للوقوف على أحدث التعليمات والقوانين وتوحيد المفاهيم نظرياً وعملياً ، مع التأكيد على موافقة "الوزير" على  بدء العمل بدليل الإجراءات الجديد قريباً وسيطبق تجريبياً  لمدة  6 أشهر للوقوف على معوقات التطبيق ثم إقراره نهائياً، والذى سيحدث  تغييرات في كل نواحي التفتيش ميدانياً ومكتبياً .

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