أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023 وسط هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة وكذلك انخفاض أسعار أعيرة الذهب 18 و 24 في مستهل تعاملات اليوم الجمعة حوالي 20 جنيها للجرام.
سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 2,583 شراء 2,606
|عيار 22
|بيع 2,368 شراء 2,389
|عيار 21
|بيع 2,260 شراء 2,280
|عيار 18
|بيع 1,937 شراء 1,954
|عيار 14
|بيع 1,507 شراء 1,520
|عيار 12
|بيع 1,291 شراء 1,303
|الاونصة
|بيع 80,327 شراء 81,038
|الجنيه الذهب
|بيع 18,080 شراء 18,240
|الكيلو
|بيع 2,582,857 شراء 2,605,714
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بيع 2,260 شراء 2,280 فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,937 شراء 1,954 وسعر جرام الذهب عيار 24 بيع 2,583 شراء 2,606.
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023 بيع 18,080 شراء 18,240.
سعر مصنعية الذهب والدمغة
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
عوامل تحدد سعر الذهب عالميا
يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.
معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.
أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.