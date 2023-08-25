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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طفولة مبكرة القاهرة تعلن عن دورة إعداد أخصائى تنمية مهارات للأطفال

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يعلن مركز الدراسات التربوية والنفسية عن دورة إعداد  اخصائي تنمية مهارات  الاطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية للطفولة البوبكورن بجامعة القاهرة.

 

‎ ويشمل التدريب تقديم شرح كامل ومفصل لكافة محاور الكورس بالإضافة إلي التدريب العملي مع الأطفال بشكل احترافي من أفضل الأساتذة المتخصصين بالكلية .

‎و ‎تبدأ الدورة التدريبية  يوم الجمعه الموافق ٩/٨ من الساعه ٩ صباحاً الى الساعه ١٢ ظهرا وتستمر كل جمعه علي مدار شهر  ( نظري _عملي)
‎والرسوم ٩٠٠ شامل النظري والعملي ورسوم ، كما أن الشهادة المعتمدة من جامعة القاهرة

جدير بالذكر أنه قد واصلت جامعة القاهرة فعاليات معسكر القيادة الفعالة في نسخته الأولى حول "تطوير الوعي الوطني" والذي يُقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وألقى الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والأستاذ بكلية الإعلام، محاضرة بعنوان "الإعلام والوعي في مراحل التحول"، بحضور الدكتور عبدالله التطاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الثقافية، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وذلك في إطار المشروع الفكري الذي يتبناه د. الخشت رئيس الجامعة بهدف تطوير الوعي الوطني كجزء من تطوير العقل المصري وبناء مجتمع جديد قائم على التفكير العلمي.

 

وفي مستهل حديثه، أشاد الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، بالدكتور محمد الخشت صاحب فكرة معسكر القيادة الفعالة وتطوير الوعي الوطني كونه فيلسوفا مستنيرا وصاحب الأيادي البيضاء في كل ما يحدث في الجامعة ومحيطها على كافة المستويات سواء المحلية أو العربية أو الإسلاميةأو الدولية، بالإضافة إلى جهوده في إصدار وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير ووضع استراتيجية الجامعة والتي تقود خُطى الجامعة، بما ساهم في نجاح الجامعة في تحقيق تقدمً غير مسبوق في التصنيفات الدولية ودخولها ضمن أفضل 100 جامعة عالمية في خمسة تخصصات، وإدراج 73 من علمائها ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم.

الدكتور محمد عثمان الخشت التدريب العملى الدكتور محمد منصور هيبة المشروع الفكري Jobs Education

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