مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-8-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 25-8-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات أبرزها مباراة تشيلسي ولوتون تاون في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
تشيلسي X لوتون تاون – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
لاس بالماس X ريال سوسيداد – 8.30 مساء
سيلتا فيجو X ريال مدريد – 10.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج X شتوتجارت – 9.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نانت X موناكو – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفيحاء X الحزم – 6 مساء - SSC HD
الشباب X ضمك – 9 مساء - SSC EXTRA 1 HD
الفتح X النصر – 9 مساء - SSC1 HD
التعاون X أبها – 9 مساء - SSC HD