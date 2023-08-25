مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-8-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 25-8-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات أبرزها مباراة تشيلسي ولوتون تاون في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي





تشيلسي X لوتون تاون – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



لاس بالماس X ريال سوسيداد – 8.30 مساء

سيلتا فيجو X ريال مدريد – 10.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني



لايبزيج X شتوتجارت – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت X موناكو – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الفيحاء X الحزم – 6 مساء - SSC HD

الشباب X ضمك – 9 مساء - SSC EXTRA 1 HD

الفتح X النصر – 9 مساء - SSC1 HD

التعاون X أبها – 9 مساء - SSC HD