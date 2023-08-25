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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-8-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 25-8-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات أبرزها مباراة تشيلسي ولوتون تاون في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي

 


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 



تشيلسي X لوتون تاون – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

لاس بالماس X ريال سوسيداد – 8.30 مساء

سيلتا فيجو X ريال مدريد – 10.30 مساء

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مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج X شتوتجارت – 9.30 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت X موناكو – 10 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 

الفيحاء X الحزم – 6 مساء - SSC HD

الشباب X ضمك – 9 مساء - SSC EXTRA 1 HD      

الفتح X النصر – 9 مساء - SSC1 HD

التعاون X أبها – 9 مساء - SSC HD  

إسباني الأهلى الإسباني الدوري الإسباني الدوري الألماني الدوري الإنجليزي الدوري السعودي الدوري الفرنسي

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