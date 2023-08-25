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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يحسمها.. حالة وحيدة لرحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، موقف نادي ليفربول الإنجليزي من رحيل نجمه المصري محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كانت شبكة بي إن سبورتس أكدت خلال الساعات الماضية أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الحالي. 

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد كان ليفربول واضحًا مع محمد صلاح واتحاد جدة: لا نية للتفاوض، فهو ليس للبيع".

وأضاف: "عرض اتحاد جدة الفلكي لصلاح لا يزال ساريًا لإغراء مو، لكن الطريقة الوحيدة هي أن يفرض صلاح هذه الخطوة ويختار الرحيل".

وبحسب شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، فإن اتحاد جدة مصمم على التعاقد مع محمد صلاح، رغم نفى وكيله رامي عباس شائعات رحيله عن ليفربول.

وأضافت أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم محمد صلاح، منها 100 مليون يورو لنادي ليفربول للموافقة على رحيل نجمه المصري، بينما يحصل صلاح على 200 مليون يورو خلال 3 مواسم.

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى 2025.

ليفربول محمد صلاح اتحاد جدة صلاح فابريزيو رومانو

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