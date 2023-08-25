تايوان.. اختراق 13 مقاتلة صينية لمجال الجزيرة الجوي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، اختراق 13 مقاتلة صينية لمجالها الجوي، بالإضافة إلى قيام 5 سفن صينية بإجراء دوريات التأهب القتالي حول الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان ، إنها رصدت، ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا (23:00 بتوقيت جرينتش)، 22 طائرة صينية بالقرب من الجزيرة.

وأضافت الوزارة أن الطائرات شملت مقاتلات وقاذفات قنابل وطائرات إنذار مبكر وطائرات مسيرة، دخلت 13 منها منطقة الدفاع الجوي في تايوان.



وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت طائرات وسفنا لمراقبتها.



وكان الجيش الصيني قد أجرى، السبت الماضي، تدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان، واصفًا التدريبات بأنها بمثابة "تحذير صارم" لها.



ويأتي ذلك في أعقاب زيارة نائب رئيس تايوان وليام لاي للولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949.

وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.