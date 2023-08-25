علا غانم تخطف الأنظار من العلمين ..شاهد

شاركت الفنانة علا غانم متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت علا في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان سوارية، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

تداول مستخدمو مواقع التواصل صورا جديدة للفنانة علا غانم خلال مشاركتها فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي مساء الخميس في مدينة العلمين.

ولفتت علا غانم الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود المطرز و اتسم التصميم بأنه طويل من الخلف وقصير من الأمام، كما أثارت بطانة الفستان الجدل بين متابعيها لأنها كشفت عن زيادة وزنها.

انتعلت علا غانم حذاء ذهبيا أنيقا ذا كعب عالي، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت علا غانم على خصلات شعرها المنسدلة، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.