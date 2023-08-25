وصول وفود منتخبات الاسكواش للمشاركة في بطولة مصر الدولية

وصلت القاهرة جميع وفود منتخبات الاسكواش للمشاركة في بطولة مصر الدولية الأولي للناشئين والتي ينظمها الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة وتقام خلال الفترة من ٢٩ اغسطس وحتي ٣ سبتمبر علي ملاعب "نيو جيزة "..

يشارك في البطولة ٢٧٠ لاعب يمثلون ١٤ دولة من مختلف دول العالم هم امريكا واليابان ورومانيا وكندا وهولندا وكرواتيًا والمجر والصين وباكستان وقطر والامارات والكويت والعراق.

ويدخل كل المنتخبات معسكرات مغلقة استعدادًا للبطولة بعدما جهزت اللجنة العليا برئاسة الدكتور حسام رجب كافه الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود وتسكينهم وتحديد جدول التدريبات وتوفير التنقلات لكل اللاعبين لتسهيل وتوفير كل السبل الممكنة لضمان اخراج هذا الحدث في ابهي صورة ممكنة.



وتقرر اقامة القرعة والإعلان عنها يوم الاثنين المقبل بمعرفة لجنة المسابقات بالاتحاد الاوروبي وبالتنسيق مع الكابتن اشرف حنفي المستشار الفني للاتحاد.

وأعلن اتحاد الاسكواش من قبل برئاسة عاصم خليفة عن ضم بطولة مصر الدولية لأجندة البطولات الاوربية وذلك ضمن برتوكول بين الاتحادين المصري والاوروبي لتندرج هذه البطولة لاول مرة في التاريخ ضمن بطولاتها الدائمة ..ويأتي هذا الحدث العالمي ضمن جهود الاتحاد لتعزيز موقف لاعبينا من تحسين التصنيف العالمي.

ومن المقرر أن يحضر البطولة وحفل الافتتاح والختام رئيس الاتحاد الأوربي ونائبه ووزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ولفيف من الشخصيات البارزة على مستوى العالم.

الاتحاد كشف عن اللوجو الخاص بالبطولة للترويج لها خاصة وان هذا الحدث سيقام في مصر كل عام بعد نجاح الاتحاد في ضم البطولة لاجندة الاتحاد الاوروبي.