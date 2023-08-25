الإبعاد التام | قرار حاسم في الزمالك بشأن وكلاء اللاعبين

أكد الإعلامي كريم أبوحسين، أن مسئولي نادي الزمالك قرروا عدم التعامل مع عدد من وكلاء اللاعبين، ومن أبرزهم يحيى علي وأحمد يحيى خلال الفترة المقبلة.



وقال كريم أبوحسين في تصريحات تليفزيونيه ببرنامح زملكاوي عبر قناة الزمالك: كان في جلسه بين اللجنة الثلاثيه المكلفه بإدارة النادي ومسئولي إتحاد الكرة وتحديدا وليد العطار، وذلك من أجل إستكمال الإتفاق الذي ابرمه المجلس السابق مع الجبلايه، وتم تفعيل الجدوله بشأن المديونيات المستحقه على الزمالك.



ونابع: يتم العمل حاليا علي ملف ميديونيات الفيفا من اجل انهائه ورفع ايقاف القيد والتعاقد مع الصفقات التي يرغب بها أوسوريو.



وشدد أبوحسين: هناك تحفظ على التعامل مع بعض الوكلاء داخل الزمالك، وبصراحة هما يحيى علي واحمد يحيى، وهيتم الحديث مع اللاعب المتعاقد معهم وإبلاغه بأن أي امور تخصه يكون بين اللاعب والوكيل بعيد عن الزمالك.



واختتم: الزمالك قرر إبعاد أي وكيل كان له دور في إنتقال لاعب لأنديه أخرى عن طريق الكوبري.