بشرى لجماهير الزمالك بشأن أزمة إيقاف القيد

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب حل أزمة إيقاف القيد التى تعرض لها نادى الزمالك خلال الفترة الماضية ومنعته من عقد أي تعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل أن تسير الأمور بشكل طبيعى داخل القلعة البيضاء.



وأشارت التقارير أن اللجنة الثلاثية اقتربت من تدبير أموال خلال الأيام المقبلة لحل أزمة القيد ودفع غرامة سبورتنج لشبونة وغرامة اللاعب بنجامين اشيمبونج.



فيما يناقش الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، مع مسؤولي القلعة البيضاء ترتيبات معسكر الإعداد للموسم الجديد، قبل عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية المقرر لها أول سبتمبر المقبل.



ينتظر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عقد جلسة مع اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء للاتفاق على خطة العمل في الفترة القادمة ومتطلبات وأولويات الفريق الأول.



وتناقش اللجنة الثلاثية مع أوسوريو الصفقات التي يحتاجها الفريق والمراكز التي تحتاج إلى دعم لسد أوجه العجز، بالإضافة إلى مناقشة ملف الراحلين عن القلعة البيضاء قبل انطلاق الموسم الجديد من الدورى الممتاز.