جِريوا يتصورا معاها | حب جماهيري لـ ياسمين عبدالعزيز في الشارع ..فيديو

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله وهي بأحد الشوارع ومن حولها عدد من المعجبين.

واظهر الفيديو تجمع عدد كبير من المعجبين ومحبي الفنانة ياسمين عبد العزيز، وحرصت على التقاط الصور التذكارية معهم، وعلقت قائلة: "حب الناس هو التكريم الحقيقي".

أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

تفاصيل مسلسل “ضرب نار”

مسلسل “ضرب نار” يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.