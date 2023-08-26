مصر تحصد 7 ميداليات برونزية حتى الآن بالبطولة العربية للمواي تاي

حصد المنتخب المصري للمواي تاي 7 ميداليات برونزية حتى الآن في البطولة العربية المقامة في طرابلس ليبيا حتى 27 أغسطس الجاري بمشاركة أكثر من 200 رياضي يمثلون 15 دولة عربية.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من عبد الله علي وبدر أسامة ومهند خالد وآية أحمد وعمر محمد وأدهم عبد المنعم وعبد الرحمن أسامة، وذلك بعد خسارتهم في لقاءات الدور نصف النهائي.

بينما تأهل لخوض المباريات النهائية التي تقام اليوم السبت 4 لاعبين مصريين وهم ذكرى صلاح سعفان وزن 45 كجم تحت 15 سنة وتواجه لاعبة المغرب ٱية إنزيرا بينما يواجه محمد أحمد محي وزن 44 كجم تحت 13 سنة أمام الإماراتي عزيد الحماوي.

ويواجه أنس عصام وزن 45 كجم تحت 15 سنة نظيره الأردني جمال البدوي فيما تلتقي أريام مجدي وزن 51 كجم تحت 15 سنة بالمغربية هايدا هوما.

وتضم قائمة المنتخب 19 لاعبة ولاعبة وهم: آدم أبو النور، عمر محمد، محمد أحمد، عبد الله علاء، بدر أسامة، أنس عصام، عبد الرحمن أسامة، فهد أسامة، مهند خالد، عمر نازيه، ذكرى صلاح، أريام مجدي، إبراهيم أحمد، عبد الرحمن عادل، علي ياسر ،فارس محمد، مصطفى طارق، آية أحمد، منة الله عصام.

وتضم بعثة المنتخب المصري للمواي تاي في البطولة المهندس أحمد محمد رمضان، رئيسا للبعثة وفهمي محمود حكم، وليد زكريا مدرب و أيمن الحمصاني مدرب.