أطلق عليه النار.. شخص ينهي حياة عامل فى أرض زراعية بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل - مقيم بدائرة المركز) "مُصاب برش خرطوش وتوفـى عقب وصوله .

بالإنتقال وسؤال شقيقه (مزارع) قرر أنه حال تواجد المجنى عليه بالأرض الزراعية خاصته فوجئ بتواجد أحد الأشخاص"لا يعلمه" ولدى إستبيانه أمره حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش - عد من الطلقات).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.