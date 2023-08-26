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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني لإنشاء 2 مزلقان بقرية كفر طبلوها بمركز تلا في المنوفية

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد، بشأن إنشاء 2 مزلقان بقرية كفر طبلوها، التي تربط مجموعة من القرى بمركز تلا بمركز تلا على طريق خط طنطا منوف بخط سير تلا - شبين الكوم.

وقال "السادات"، فى طلب الإحاطة المقدم منه: “للأسف أعداد من يفقدون أرواحهم بسبب طريق الموت على خط طنطا منوف بخط سير تلا - شبين الكوم فى تزايد، حيث إنه يمر بأكثر من 20 قرية على هذا الخط، ويحتاج 2 مزلقان بشكل ضروري وفوري بقرية كفر طبلوها مركز تلا محافظة المنوفية لتجنب أذى المارة من كبار السن والأطفال ومن حصد أرواح المواطنين بشكل متكرر، حيث يمر داخل الكتلة السكنية والعمرانية”.

وأضاف: “خاصة أنه يوجد مزلقان بالقرية، ولكن يبعد عن محطة القطار بمسافة طويلة، حيث يعد المكان المشار إليه لإنشاء المزلقان هو طريق يربط القرى المجاورة بنفس هذه القرية”.

وطالب عضو مجلس النواب، باتخاذ للازم وإنشاء المزلقان لتجنب كثرة الحوادث بشكل متكرر في هذه المناطق، ما يؤدي إلى حصد أرواح المواطنين والأطفال وكبار السن.

مجلس النواب النائب كريم طلعت السادات مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء السكة الحديد

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