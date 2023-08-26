الشوط الأول .. مانشستر يونايتد يتأخر أمام نوتنجهام فورست 1-2

تقدم نوتنجهام فورست على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح النيجيري تايو أيونيي التسجيل لـ نوتنجهام في الدقيقة الثانية من هجمة مرتدة رائعة، أعقبه زميله بولي بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وقلص الدنماركي كريستيان إريكسن الفارق لـ مانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة السابعة عشرة من منابعة لتمريرة راشفورد.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إيريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

وكان مانشستر يونايتد قد خسر في الجولة الماضية أمام توتنهام بثنائية نظيفة.