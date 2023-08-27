حل لغز اختفاء طيار في حادث تحطم طائرة حربية بأمريكا

عثر على الطيار الذي فقد في حادث تحطم طائرة مقاتلة ميتا، وفقا لمسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” دمرت طائرة من طراز F-18D Hornet في حادث مروع ليلة أمس (الخميس 24 أغسطس) بالقرب من محطة ميرامار الجوية لقوات مشاة البحرية (MCAS) في سان دييغو، كاليفورنيا، مما أدى إلى جهود بحث وإنقاذ محمومة.

للأسف، انتهت المحاولات للعثور على الشخص الموجود على متن الطائرة إلى نهاية مأساوية بعد العثور على جثته.

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وأكد جناح الطائرات البحرية الثاني في تشيري بوينت بولاية نورث كارولينا منذ ذلك الحين أن الطيار كان جزءًا من وحدته وأصدر بيانًا أعرب فيه عن تعازيه لأسرة المتوفى.

وأعلن مسؤولون من الوحدة أن "عمليات البحث والإنقاذ عثرت على طيار مشاة البحرية الأمريكية تأكدت وفاة الطيار في الموقع".

واضاف المسؤولون "كان الطيار هو الشخص الوحيد على متن الطائرة. بقلب مثقل، تعازينا لعائلة جندي البحرية خلال هذا الوقت.

واوضح المسؤولون " تم الإبلاغ عن الحادث في منطقة نائية من القاعدة العسكرية بالقرب من الطريق السريع Interstate 15 قبل منتصف الليل بقليل.