البحر الأحمر.. إزالة إنشاءات غير قانونية بتقسيم التليفزيون بالقصير

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، عملية إزالة ناجحة لإنشاءات تعد مخالفة للأنظمة والتشريعات بتقسيم التليفزيون بمدينة القصير، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي لكل أشكال التعديات على الأراضي والممتلكات.

تولى اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، إشرافًا مباشرًا على هذه العملية، حيث قام بتكليف الإدارة الهندسية ولجنة المتابعة والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، بالقيام بعملية إزالة الإنشاءات غير المشروعة المقامة على مساحة تقدر بحوالي 200 متر مربع بتقسيم التلفزيون.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوحدة المحلية بالقصير للحد من التعديات البنائية غير المشروعة، وذلك للحفاظ على النظام العمراني والحفاظ على البيئة الحضرية. وقد تمت العملية بمعرفة وتنسيق مع صاحب الأرض، حيث تم التعاون المثمر لتحقيق الهدف المنشود من العملية.

يأتي هذا الإجراء في إطار التزام السلطات المحلية والمحافظة بتنفيذ توجيهات الحكومة المركزية بمكافحة التعديات البنائية والحفاظ على البيئة الحضرية وترتيب المدينة. وتعكس هذه الخطوة التزام المحافظة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة العقارية.

في ختام هذا الإطار الإجرائي، تستحق الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية والسلطات المحلية التقدير والإشادة، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من السعي المستمر لبناء مستقبل أفضل لمدينة القصير والمحافظة بأكملها.