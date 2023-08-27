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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

من أوراق الرحلات.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (من أوراق الرحلات)، تأليف: محمد قجّة.

ومن أجواء الكتاب:

هو العمر ساعات يلذّ ورودها
وتحلو على الأيام إذ نستعيدها
وما العمر أياماً تمرّ وأشهراً
وكرّ ليالٍ ليس يحصى عديدها
ولكن لذات الحياة هي المنى
ولا يعرف اللذات إلا سعيدها
وكان اللقا في رحلة العمر عابراً
ولكنها ذكرى سيبقى خلودُها
ليالي لم يدْر الزمان بسعدها
لثّمنا ثناياها وطابت خدودها

كتاب (من أوراق الرحلات)، تأليف: محمد قجّة، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

وكان قد صدر من قبل عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (حمزاتوف بين جبال داغستان وقاسيون)، تأليف: د. أيمن أبو الشعر.

ينطلق الكتاب من الخصال الحميمة للشاعر العالمي رسول حمزاتوف، كما عايشها عن قرب مؤلف الكتاب الشاعر السوري أيمن أبو الشعر، متابعاً طبيعة حمزاتوف الجبلية العفوية المرحة، وتمتعه بسرعة البديهة، إلى جانب التواضع المميز والشهامة. 

ويهتم الكتاب لأول مرة بذكر ما عاناه حمزاتوف في مرحلة انهيار الاتحاد السوفييتي، مستقياً ذكريات مُرّة من فمه مباشرة، ضمن إطار الرد على محاولات تشويه اسمه الثقافي الجميل بعد رحيله عن عالمنا، ويبرز تفاعل حمزاتوف مع الشعب العربي وقضاياه، وزيارته النوعية إلى سورية، ويقدم دراسة مكثفة لخصائص شعر حمزاتوف عبر نماذج من أشعاره في مختلف المجالات: السياسية والوجدانية والإنسانية، وعمق الحكمة التي تمس جوهر الإنسان.
ويترجم المؤلف مختارات متنوعة من قصائد رسول حمزاتوف تمثل معظم المواضيع المفضلة لديه.

الهيئة العامة السورية للكتاب من أوراق الرحلات محمد قج ة العمر ساعات اللقا في رحلة

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