نادر السيد: هدفي تدريب منتخب مصر ولا أفكر في الترشح بانتخابات الزمالك

أكد نادر السيد حارس مرمي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق أن أحد أهدافه خلال الفترة المقبلة العمل فى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال نادر السيد فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: "أنا هدفي العمل التدريبي الآن ولا أدرس خوض انتخابات نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف نادر السيد: “لابد من المدرب الذي يعمل مع منتخب مصر يكون صاحب تاريخ وكاريزما تقنع اللاعبين وهدفي العمل فى منصب المدير الفني لمنتخب مصر”.

في سياق آخر استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التراجع عن قراره برحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعب في الأيام القليلة الماضية في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، أخطر خلالها المدير الفني، اللاعب، باستمراره مع الفريق.

ووعد عبد الله جمعة، المدير الفني، بالالتزام والظهور بمستوى مختلف في الموسم المقبل، ليتم غلق ملف رحيل اللاعب عن الزمالك.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر إقامة معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.