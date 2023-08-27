مجدي شاكر: الحضارة المصرية منذ سنوات طويلة هي محط أنظار العالم.. فيديو

أكد الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، أن مصر منذ سنوات طويلة هي محط أنظار العالم، مضيفاً أن هناك العديد من التقارير الدولية تشيد بوضع مصر السياحي والمناطق السياحية بها.

تقرير صحيفة الإندبندنت

وأضاف مجدي شاكر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحضارة المصرية ستظل من أهم الحضارات على مستوى العالم، والأكثر إبهارا، مؤكداً أن هناك حالة من الهوس والجنون بالآثار المصرية، وكل العلوم بدأت من مصر.

وأكد الخبير الأثري، أن تقرير صحيفة الإندبندنت بشأن دعوته للبريطانيين لزيارة متحف الأقصر ليس تفضلا منه، فالأقصر ظلت تحكم العالم القديم نحو 1800 عام، وكانت هي العاصمة.