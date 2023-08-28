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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نافس Oppo وسامسونج.. أفضل هاتف من Vivo للغلابة 

ينافس Oppo وسامسونج..أفضل
ينافس Oppo وسامسونج..أفضل هاتف من Vivo للغلابة 

يعد من أفضل  أرخص هواتف Vivo هو Vivo V23e 5G. يتميز هذا الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعالج MediaTek Dimensity 810 5G، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين 128 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل و8 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة.

يتوفر Vivo V23e 5G بسعر يبدأ من 299 دولارًا أمريكيًا،  يوفر هذا الهاتف قيمة رائعة مقابل المال، حيث يتميز بشاشة رائعة وأداء جيد وكاميرا جيدة للبطارية.

 

فيما يلي بعض الميزات الأخرى التي تجعل Vivo V23e 5G أفضل هاتف من Vivo للغلابة:

 

• يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 44 وات.

• يحصل الهاتف على ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية وثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل.

• يتمتع الهاتف بتصميم أنيق وخفيف الوزن.

إذا كنت تبحث عن هاتف من Vivo بسعر مناسب وتصميم أنيق، فإن Vivo V23e 5G هو الخيار الأفضل.

 

إليك بعض الهواتف الأخرى من Vivo التي قد تكون مناسبة للغلابة:

 

• Vivo Y33s 5G

• Vivo Y33s

• Vivo Y21s

• Vivo Y20s

• Vivo Y15s

عند اختيار هاتف Vivo للغلابة، من المهم مراعاة العوامل التالية:

• السعر

• المواصفات

• التصميم

• سهولة الوصول إلى الميزات المهمة

إذا كنت تبحث عن هاتف Vivo بسعر مناسب، فيمكنك اختيار هاتف Vivo Y33s 5G أو Vivo Y33s. يتمتع كلا الهاتفين بمواصفات جيدة وتصميمات أنيقة.

إذا كنت تبحث عن هاتف Vivo بأداء أفضل، فيمكنك اختيار هاتف Vivo V23e 5G أو Vivo Y33s 5G. يتمتع كلا الهاتفين بمعالجات أقوى وكاميرات أفضل.

إذا كنت تبحث عن هاتف Vivo بتصميم مميز، فيمكنك اختيار هاتف Vivo V23e 5G أو Vivo Y21s. يتمتع كلا الهاتفين بتصميمات أنيقة وألوان جذابة.

إذا كنت تبحث عن هاتف Vivo سهل الاستخدام، فيمكنك اختيار هاتف Vivo Y21s أو Vivo Y15s. يتمتع كلا الهاتفين بشاشة كبيرة وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

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