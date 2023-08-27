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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد تقليصها بالطب والهندسة.. خبير يتوقع الانتهاء من الدراسة بهذه الكليات في عامين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ، عن اللائحة الجديدة داخل كلية الهندسة جامعة القاهرة ، حيث كشف عن تعديل اللائحة ليتخرج طلاب كلية الهندسة بعد 4 سنوات دراسية بدلًا من 5 سنوات كما كان معهودا.

وقال الدكتور مجدي حمزة الخببر التربوي، إن الفكرة ليست وليدة النهارده بينما كامت تنادي بها منذ أعوام وتحديدا عامي 2019 و 2020 ، وكان ايلون ماسك اول ما تبنى الفكرة فهو في الأساس كان ينادي بتقليص سنوات الدراسة في كل الكليات ل3 سنوات وكان أيضا ينظر إلى انه يمكن الاستغناء عن التعليم الجامعي بالكورسات ، وذلك يعود إلى أنه رجل تكنولوجيا وقد يكون له وجهة نظر مختلفة وهي نظرة اقتصادية بحتة .

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وأضاف لصدى البلد ، أنها ليست التجربة الأولى التي قامت بها جامعة القاهرة بتقليص سنوات الدراسة فهناك كليات، آخرى مثل التربية 3 سنوات والطب 6 سنوات ، فتقليص المدة الزمنية للدراسة لا يؤثر على المستوى التعليمي، وخاصة إن كليات الهندسة والطب اول سنة دراسية تكون اعدادي اي تمهيدي فبالتالي هي لا تؤثر على المستوى التعليمي والمناهج .

وأشار إلى أنها فكرة جيدة فمن الممكن أن تقل سنوات الدراسة عن ماهي عليه الان فقد نرى في بعض السنين بالمستقبل الطلاب يتخرجون بعد عامين وتلك مجرد توقعات لما نشهده حلال الفترة القادمة ، فيمكن دمج المحتوى الدراسي في عامين أو 3 بدل من إضافة  4 أو 5 سنوات في الدراسة ،وللوصول لذلك بمكن تقنين المناهج وإزالة الحشو الكوجود بها بما يتناسب مع عدد الساعات الدراسة .

وتابع: " تعد أزمة التعليم في مصر هي أن هناك مناهج كثيرة جدا مكدسة بمعلومات فوق مستوى قدرات الطلاب فذلك يمكن ان يجبر الجامعات واستاتذتها بتقليل المحتوى التعليمي ليعتمدوا فيه على الكيف وليس الكم 
فالكيف هو إيصال المعلومات في فترة قصيرة للطلاب عكس الكم وهو يشمل معل مات كثيرة في عدد سنوات أكثر وهي معظمها معلومات لا يستفيد بها الطلاب ". 

كلية الهندسة جامعة القاهرة

ووفقًا لهذا التعديل تكون كلية الهندسة جامعة القاهرة هي أول كلية هندسية حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في 4 سنوات، و ذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على التوافق مع الأنظمة التعليمية والعالمية و الحديثة في التعليم الجامعي.

موعد بدء النظام الجديد في كلية الهندسية

يتم تطبيق نظام اللائحة الجديدة في كلية الهندسة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، كما تتضمن اللائحة الجديدة العديد من المميزات، على رأسها التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة، والسماح للطالب بالدراسة بالخارج سواء عاما دراسيا كاملا أو أطول من عام، وفقًا للشروط المحددة.

تفاصيل اللائحة الجديدة في كلية الهندسة

ومن المقرر ان يتم  تطبيق اللائحة الجديدة بهندسة القاهرة عن طريق  الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالكامل، إذ يتراوح هذا النظام بين الـ 154 و159 ساعة دراسية.

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